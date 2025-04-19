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Пасха принесет тепло и солнце — погода в Харькове завтра

19 апреля 2025 14:12
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 20 апреля
Пасха. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харькове и области завтра, 20 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха повысится до +25 °C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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В течение суток будет ясная погода. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

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Погода в Украине 20 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью +5...+10 °C, днем +20...+25 °C;
  • в Харькове ночью +8...+10 °C, днем +23...+25 °C.
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Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, магнитных бурь на Земле 19 апреля не ожидается. Сейчас на Солнце зафиксировано 41 пятно.

А на Пасху в Украине будет теплая погода по всей территории. Температура воздуха повысится до +25 °C.

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