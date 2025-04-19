Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 20 апреля

Пасха принесет тепло и солнце — погода в Харькове завтра
Погода в Харькове и области завтра, 20 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха повысится до +25 °C.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 20 апреля
В течение суток будет ясная погода. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +5...+10 °C, днем +20...+25 °C;
- в Харькове ночью +8...+10 °C, днем +23...+25 °C.
Напомним, магнитных бурь на Земле 19 апреля не ожидается. Сейчас на Солнце зафиксировано 41 пятно.
А на Пасху в Украине будет теплая погода по всей территории. Температура воздуха повысится до +25 °C.
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