Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 20 квітня

Великдень принесе тепло та сонце — погода в Харкові завтра
Погода в Харкові та області завтра, 20 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря підвищиться до +25 °C.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 20 квітня
Протягом доби буде ясна погода. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер очікується південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +5...+10 °C, вдень +20...+25 °C;
- у Харкові вночі +8...+10 °C, вдень +23...+25 °C.
Нагадаємо, магнітних бур на Землі 19 квітня не очікується. Наразі на Сонці зафіксовано 41 пляму.
А на Великдень в Україні буде тепла погода по всій території. Температура повітря підвищиться до +25 °C.
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