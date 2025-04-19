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Великдень принесе тепло та сонце — погода в Харкові завтра

19 квітня 2025 14:12
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 20 квітня
Великдень. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Харкові та області завтра, 20 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря підвищиться до +25 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 20 квітня

Протягом доби буде ясна погода. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер очікується південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні на Великдень 20 квітня
Погода в Україні 20 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по області вночі +5...+10 °C, вдень +20...+25 °C;
  • у Харкові вночі +8...+10 °C, вдень +23...+25 °C.
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Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, магнітних бур на Землі 19 квітня не очікується. Наразі на Сонці зафіксовано 41 пляму.

А на Великдень в Україні буде тепла погода по всій території. Температура повітря підвищиться до +25 °C.

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