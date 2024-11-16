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Верховный Суд наказал экс-беркутовца из Харькова за пытки людей

16 ноября 2024 13:27
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Дела Майдана — Верховный Суд наказал харьковского экс-беркутовца за пытки людей
Харьковский экс-беркутовец. Фото: ОГПУ/Telegram
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Верховный суд подтвердил приговор в отношении харьковского экс-беркутовца и признал его виновным в пытках участников массовых акций протеста в 2014 году. Обвиняемого приговорили к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в пятницу, 15 ноября.

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Верховный Суд подтвердил приговор бывшему милиционеру харьковского Беркута. Фото: Офис генпрокурора

Бывший беркутовец обвинялся в жестоком обращении с протестующими на колоннаде центрального входа стадиона "Динамо" имени В. Лобановского в Киеве.

Прокуроры доказали, что осужденный умышленно причинил сильные физические и моральные страдания двум потерпевшим путем побоев, пыток и других насильственных действий. Таким образом он хотел наказать их за участие в акциях протеста 20 января 2014 года на перекрестке ул. Грушевского и Парковой дороги. Обоих протестующих сбросили с колоннады стадиона

Отмечается, что одного из них, который на тот момент был несовершеннолетним, раздели при температуре -12°C, ранили ножом в бедро правой ноги, обрызгали перцовой жидкостью и заставили пройти обнаженным через строй правоохранителей, распевая гимн Украины.

Дело против бывшего милиционера Харьковского "Беркута" слушали в суде с 2017 года. В августе 2019 года Днепровский районный суд Киева оправдал экс-правоохранителя, а апелляционная инстанция оставила оправдательный приговор в силе. Однако в январе 2023 года Верховный Суд направил дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Решение суда

Повторно изучив материалы дела, Киевский апелляционный суд признал экс-сотрудника "Беркута" виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

После оглашения приговора осужденный скрывался и был объявлен в розыск. В феврале 2024 года его задержали и взяли под стражу в одном из поселков Харьковской области.

Напомним, в Полтавской области мужчина уклонился от военной службы, проигнорировав повестку, и не явился в ТЦК. Суд признал его виновным.

Ранее мы писали о том, что в Киеве между мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто, дошедший до драки, стрельбы и гибели человека. Все кончилось тем, что каждый получил тюремный срок.

Киев Харьков Офис генерального прокурора Революция Достоинства Евромайдан судебные решения

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