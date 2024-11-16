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Верховний Суд покарав ексберкутівця з Харкова за катування людей

16 листопада 2024 13:27
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Справи Майдану — Верховний Суд покарав харківського ексберкутівця за катування людей
Харківський ексберкутівець. Фото: ОГПУ/Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Верховний суд підтвердив вирок щодо харківського ексберкутівця та визнав його винним у катуванні учасників масових акцій протесту у 2014 році. Обвинуваченого засудили до шести років позбавлення волі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у п'ятницю, 15 листопада.

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Справи Майдану
 Верховний Суд підтвердив вирок колишньому міліціонеру харківського Беркута. Фото: Офіс генпрокурора

Колишній беркутівець обвинувачувався у жорстокому поводженні з учасниками протесту на колонаді центрального входу стадіону "Динамо" імені В. Лобановського в Києві.

Прокурори довели, що засуджений умисно заподіяв сильні фізичні та моральні страждання двом потерпілим шляхом побоїв, катувань та інших насильницьких дій. Таким чином він хотів покарати їх за участь в акціях протесту 20 січня 2014 року на перехресті вул. Грушевського та Паркової дороги. Обох протестувальників скинули з колонади стадіону

Зазначається, що одного з них, який на той момент був неповнолітнім, роздягли при температурі -12°C, поранили ножем у стегно правої ноги, оббризкали перцевою рідиною і змусили пройти оголеним через стрій правоохоронців, співаючи гімн України.

Справу проти колишнього міліціонера Харківського "Беркута" слухали в суді з 2017 року. У серпні 2019 року Дніпровський районний суд Києва виправдав експравоохоронця, а апеляційна інстанція залишила виправдувальний вирок у силі. Проте у січні 2023 року Верховний Суд направив справу на повторний розгляд до апеляційної інстанції.

Рішення суду

Повторно вивчивши матеріали справи, Київський апеляційний суд визнав експрацівника "Беркута" винним та призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Після оголошення вироку засуджений переховувався та був оголошений у розшук. У лютому 2024 року його затримали й взяли під варту в одному із селищ Харківської області.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік ухилився від військової служби, проігнорувавши повістку, та не з'явився до ТЦК. Суд визнав його винуватим.

Раніше ми писали про те, що у Києві між чоловіками трапився конфлікт через припарковане авто, який дійшов до бійки, стрілянини та загибелі людини. Все закінчилось тим, що кожен отримав тюремний термін.

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