Весеннее наступление на Харьковщину: РФ готовит себе ловушку

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские оккупационные войска продолжают попытки продвигаться на нескольких участках фронта, однако их усилия не приносят желаемого результата. Коэффициент эффективности вражеских штурмов на Харьковщине стремительно падает, поскольку достижения на одних направлениях полностью нивелируются отступлением на других. Это весеннее наступление может завершиться для Кремля серьезными территориальными потерями.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Ситуация на фронте

Сейчас ситуация на поле боя существенно отличается от предыдущих наступательных операций врага. Российская армия пытается атаковать на Лиманском и Купянском направлениях, но не может закрепить успех. Все попытки продвижения быстро подавляются украинскими защитниками, которые возвращают утраченные позиции. Кроме того, интенсивность использования техники и боеприпасов со стороны оккупантов заметно уменьшилась.

"Применение россиянами тех или иных средств поражения становится меньше. Кроме того, если мы наблюдаем за самим соотношением атак и каких-то результативных действий просто измеряя их в территориях, которые удалось занять врагу, то этот коэффициент он очень резко падает", — отмечает Виктор Трегубов.

Потеря контроля

На некоторых отрезках фронта российские подразделения вообще вынуждены оставлять свои позиции и отходить назад. В частности, такая тенденция зафиксирована на Великобурлукском направлении, где враг отступает с самого начала своей весенней кампании. Поэтому общий итог наступления для командования РФ может стать неожиданным. Вместо захвата новых районов оккупанты рискуют уйти в глубокий минус.

"Я еще не знаю, каким будет этот коэффициент эффективности российского наступления. Но не исключаю, что он будет приближаться к нулю или к отрицательному количеству. Именно потому, что несмотря на то, что враг на некоторых участках наступает, на некоторых ему сейчас приходится отступать", — объясняет спикер.

Новая динамика

Сегодняшняя война уже не является игрой в одни ворота, ведь Силы обороны Украины ведут активные встречные бои. Если раньше государство теряло небольшие проценты территории во время массированных штурмов, то теперь ситуация выровнялась. Россияне больше не имеют преимущества, которое бы позволяло им безнаказанно давить на линию обороны. Любое временное продвижение врага завершается его отбросом на исходные рубежи.

"Если мы говорили о том, что за предыдущие наступления россияне продвигались, а Украина так или иначе теряла, может и небольшой процент, но все же процент своей территории, то сейчас игра идет очевидно в обе стороны. Поэтому там в итоге может оказаться так, что этот успех был не просто для них неуспешным, а отрицательно успешным", — подытожил Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские подразделения провели локальные ударно-поисковые действия на фланге Волчанска, что в Харьковской области. Операции продолжались в течение апреля и мая силами 23 штурмового полка НГУ в составе бригады "Хартия". Они были направлены на выявление и зачистку позиций противника. В результате удалось улучшить тактическое положение Сил обороны на этом участке фронта.

Также Новини.LIVE писали, на Харьковщине в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов.