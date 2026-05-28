Весняний наступ на Харківщину: РФ готуює собі пастку

Військові на фронті. Фото ілюстративне

Російські окупаційні війська продовжують спроби просуватися на кількох ділянках фронту, однак їхні зусилля не приносять бажаного результату. Коефіцієнт ефективності ворожих штурмів на Харківщині стрімко падає, оскільки здобутки на одних напрямках повністю нівелюються відступом на інших. Цей весняний наступ може завершитися для Кремля серйозними територіальними втратами.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

Ситуація на фронті

Зараз ситуація на полі бою суттєво відрізняється від попередніх наступальних операцій ворога. Російська армія намагається атакувати на Лиманському та Куп'янському напрямках, але не може закріпити успіх. Усі спроби просування швидко придушуються українськими захисниками, які повертають втрачені позиції. Крім того, інтенсивність використання техніки та боєприпасів з боку окупантів помітно зменшилася.

"Застосування росіянами тих чи інших засобів ураження стає меншим. Крім того, якщо ми спостерігаємо за самим співвідношенням атак і якихось результативних дій просто вимірюючи їх у територіях, які вдалося зайняти ворогу, то цей коефіцієнт він дуже різко падає", — зазначає Віктор Трегубов.

Втрата контролю

На деяких відтинках фронту російські підрозділи взагалі змушені залишати свої позиції та відходити назад. Зокрема, така тенденція зафіксована на Великобурлуцькому напрямку, де ворог відступає від самого початку своєї весняної кампанії. Через це загальний підсумок наступу для командування РФ може стати неочікуваним. Замість захоплення нових районів окупанти ризикують піти у глибокий мінус.

"Я ще не знаю, яким буде цей коефіцієнт ефективності російського наступу. Але не виключаю, що він буде наближатися до нуля або до від'ємної кількості. Саме тому, що не зважаючи на те, що ворог на деяких ділянках наступає, на деяких йому зараз доводиться відступати", — пояснює речник.

Нова динаміка

Сьогоднішня війна вже не є грою в одні ворота, адже Сили оборони України ведуть активні зустрічні бої. Якщо раніше держава втрачала невеликі відсотки території під час масованих штурмів, то тепер ситуація вирівнялася. Росіяни більше не мають переваги, яка б дозволяла їм безкарно тиснути на лінію оборони. Будь-яке тимчасове просування ворога завершується його відкиданням на вихідні рубежі. ​

"Якщо ми говорили про те, що за попередні наступи росіяни просувалися, а Україна так чи інакше втрачала, може і невеликий відсоток, але все ж таки відсоток своєї території, то зараз гра йде очевидно в обидві боки. Тому там в результаті може виявитися так, що цей успіх був не просто для них неуспішним, а від'ємно успішним", — підсумував Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські підрозділи провели локальні ударно-пошукові дії на фланзі Вовчанська, що на Харківщині. Операції тривали впродовж квітня та травня силами 23 штурмового полку НГУ у складі бригади "Хартія". Вони були спрямовані на виявлення та зачистку позицій противника. У результаті вдалося покращити тактичне положення Сил оборони на цій ділянці фронту.

Також Новини.LIVE писали, на Харківщині у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення ще з 12 населених пунктів. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів.