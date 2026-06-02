Весеннее наступление РФ на Харьковщине: штурмы без результатов

Российские войска во время весенне-летнего наступления столкнулись с серьезными проблемами на северо-восточном фронте. Несмотря на колоссальное давление и тысячи атак, за последний месяц враг смог продвинуться лишь на считанные километры. Силы обороны Украины успешно разрушают логистику оккупантов, превращая их количественное преимущество в огромные потери. Ситуация на Харьковщине остается напряженной, но полностью контролируемой украинскими военными.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Группировки объединенных сил, подполковник Виктор Трегубов.

Неудачи летнего наступления

Российская армия не смогла реализовать свои масштабные планы на северо-востоке Украины из-за внутреннего хаоса и ожесточенного сопротивления ВСУ. Весенне-летняя наступательная операция захватчиков на Харьковщине и Сумщине постепенно теряет обороты и демонстрирует самые низкие темпы продвижения за последние годы. Враг несет колоссальные потери в живой силе, пытаясь штурмовать украинские позиции, однако эффективная работа наших защитников сводит эти усилия на нет. Оккупанты просто уничтожают свой человеческий ресурс ради мизерных продвижений на карте. 14 квадратных километров за месяц активных боев является слишком малой цифрой для армии, которая заявляла о стратегическом успехе.

"Наступление сейчас характерно неспособностью россиян достичь своих целей непосредственно на земле. Вы видели статистику. 14 километров в контексте нашей войны — это, вообще, статистическая погрешность. Это очень мало", — отметил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Преимущество украинских дронов

Главным фактором замедления вражеского продвижения стал технологический скачок украинской армии и прицельные удары по тылам оккупантов. На Харьковском направлении украинские воины активно уничтожают склады с боеприпасами и базы хранения горючего, что полностью парализует российское обеспечение. Благодаря развитию беспилотников и дальнобойных средств, ВСУ удалось нивелировать численное преимущество противника. Хотя оккупанты до сих пор активно используют управляемые авиабомбы, на земле они уже не имеют прежней силы. Наша армия теперь бьет по конечным логистическим пунктам врага уже после разгрузки материальных средств, что приносит отличные результаты.

"У нас начала эффективнее развиваться дроновая компонента. Поэтому у россиян, это их преимущество, которое они пытались получить за счет доминирования в живой силе, оно начинает потихоньку падать", — подчеркнул подполковник Виктор Трегубов.

Ситуация на Купянске

Основное давление врага сейчас ощущается на Донецком и Запорожском направлениях, однако на Харьковщине бои под Купянском остаются очень изнурительными для россиян. Оккупанты практически отказались от массированного использования бронетехники, зато сделали ставку на авиационные удары и беспилотники-камикадзе. Однако украинская авиация, которая вскоре должна усилить фронт, готовит достойный ответ для противодействия КАБам. Пока на большинстве участков Харьковской области вражеские штурмы носят хаотичный характер и не приносят противнику никаких территориальных достижений. На некоторых отрезках фронта захватчики даже были вынуждены отойти назад.

"Несмотря на интенсивные попытки продвижения, россияне при этом остаются хаотичными и не столь организованными. Но я понимаю, что в целом они у нас не продвигаются", — сообщил представитель Группировки объединенных сил.

Фейки о продвижении

Российская пропаганда пытается компенсировать реальные неудачи на поле боя масштабными информационными атаками. В частности, в сети распространялись слухи о якобы продвижении вражеских сил в районе населенного пункта Белый Колодец на Харьковщине. Военное командование призывает не верить голословным заявлениям оккупантов, ведь реальная ситуация на картах врага кардинально отличается от действительности. Силы обороны контролируют ситуацию и зачищают информационное пространство от вражеского "трэша". Военные советуют доверять только официальным сводкам и проверенной аналитике.

"По состоянию на сейчас пока не можем подтвердить. Там попытки, безусловно, были. Но, честно говоря, у россиян сейчас слишком много идет треша в информационное пространство. Поэтому по состоянию не сейчас не подтверждаем", — акцентировал Виктор Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаки на Волчанском направлении, но теперь все чаще используют малые штурмовые группы. После неудачных масштабных наступлений оккупанты изменили подход и пытаются выявлять украинские позиции другими способами.

Также Новини.LIVE писали, что на Купянском направлении наибольшую опасность для украинских военных сейчас представляют не штурмы российской пехоты. Значительно больше проблем создают беспилотники, которые враг активно использует для ударов по позициям и логистике. Дроны могут доставать цели на большом расстоянии и угрожают не только передовой.