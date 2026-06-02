Весняний наступ РФ на Харківщині: штурми без результатів

Військові на фронті.

Російські війська під час весняно-літного наступу зіткнулися із серйозними проблемами на північно-східному фронті. Попри колосальний тиск та тисячі атак, за останній місяць ворог зміг просунутися лише на лічені кілометри. Сили оборони України успішно руйнують логістику окупантів, перетворюючи їхню кількісну перевагу на величезні втрати. Ситуація на Харківщині залишається напруженою, але повністю контрольованою українськими військовими.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов.

Невдачі літнього наступу

Російська армія не змогла реалізувати свої масштабні плани на північному сході України через внутрішній хаос та запеклий опір ЗСУ. Весняно-літна наступальна операція загарбників на Харківщині та Сумщині поступово втрачає оберти та демонструє найнижчі темпи просування за останні роки. Ворог зазнає колосальних втрат у живій силі, намагаючись штурмувати українські позиції, проте ефективна робота наших захисників зводить ці зусилля нанівець. Окупанти просто нищать свій людський ресурс заради мізерних просувань на карті. 14 квадратних кілометрів за місяць активних боїв є надто малою цифрою для армії, яка заявляла про стратегічний успіх.

"Наступ зараз характерний неспроможністю росіян досягти своїх цілей безпосередньо на землі. Ви бачили статистику. 14 кілометрів в контексті нашої війни — це, взагалі, статистична погрішність. Це дуже мало", — зазначив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Перевага українських дронів

Головним фактором уповільнення ворожого просування став технологічний стрибок української армії та прицільні удари по тилах окупантів. На Харківському напрямку українські воїни активно нищать склади з боєприпасами та бази зберігання пального, що повністю паралізує російське забезпечення. Завдяки розвитку безпілотників та далекобійних засобів, ЗСУ вдалося нівелювати чисельну перевагу противника. Хоча окупанти досі активно використовують керовані авіабомби, на землі вони вже не мають колишньої сили. Наша армія тепер б'є по кінцевих логістичних пунктах ворога вже після розвантаження матеріальних засобів, що приносить чудові результати.

"У нас почала ефективніше розвиватися дронова компонента. Тому у росіян, оця їхня перевага, яку вони намагалися здобути за рахунок домінування в живій силі, вона починає потихеньку падати ", — підкреслив підполковник Віктор Трегубов.

Ситуація на Куп'янську

Основний тиск ворога зараз відчувається на Донецькому та Запорізькому напрямках, проте на Харківщині бої під Куп'янськом залишаються дуже виснажливими для росіян. Окупанти практично відмовилися від масованого використання бронетехніки, натомість зробили ставку на авіаційні удари та безпілотники-камікадзе. Проте українська авіація, яка невдовзі має посилити фронт, готує гідну відповідь для протидії КАБам. Поки що на більшості ділянок Харківської області ворожі штурми мають хаотичний характер і не приносять противнику жодних територіальних здобутків. На деяких відтинках фронту загарбники навіть були змушені відійти назад.

"Незважаючи на інтенсивні спроби просування, росіяни при цьому залишаються хаотичними і не настільки організованими. Але я розумію, що в загалом вони у нас не просуваються", — повідомив речник Угруповання об'єднаних сил.

Фейки про просування

Російська пропаганда намагається компенсувати реальні невдачі на полі бою масштабними інформаційними атаками. Зокрема, у мережі поширювалися чутки про нібито просування ворожих сил у районі населеного пункту Білий Колодязь на Харківщині. Військове командування закликає не вірити голослівним заявам окупантів, адже реальна ситуація на картах ворога кардинально відрізняється від дійсності. Сили оборони контролюють ситуацію та зачищають інформаційний простір від ворожого "трешу". Військові радять довіряти лише офіційним зведенням та перевіреній аналітиці.

"Станом на зараз поки не можемо підтвердити. Там спроби, безумовно, були. Але, чесно кажучи, у росіян зараз занадто багато йде трешу в інформаційний простір. Тому станом не зараз не підтверджуємо", — акцентував Віктор Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атаки на Вовчанському напрямку, але тепер дедалі частіше використовують малі штурмові групи. Після невдалих масштабних наступів окупанти змінили підхід і намагаються виявляти українські позиції іншими способами.

Також Новини.LIVE писали, що на Куп’янському напрямку найбільшу небезпеку для українських військових нині становлять не штурми російської піхоти. Значно більше проблем створюють безпілотники, які ворог активно використовує для ударів по позиціях і логістиці. Дрони можуть діставати цілі на великій відстані та загрожують не лише передовій.