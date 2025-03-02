Прогноз погоды в Харькове на завтра, 3 марта

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и области завтра, 3 марта, ожидается с небольшими осадками. Ночью температура воздуха снизится до -8 °C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 3 марта

В течение суток будет облачно с прояснениями. Небольшой снег и мокрый снег ожидаются ночью, днем — без существенных осадков.

Погода в Украине 3 марта. Фото: Meteopost

Кроме того, ночью и утром предполагается слабый туман. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -3...-8 °C, днем -2...+3 °C;

в Харькове ночью -4...-6 °C, днем 0...+2 °C.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра максимальная температура воздуха в Украине будет +6 °C.

А синоптик Наталья Диденко уверяет, что с каждым днем в Украине будет все теплее.