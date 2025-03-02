Прогноз погоди у Харкові на завтра 3 березня

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Харкові та області завтра, 3 березня, очікується з невеликими опадами. Вночі температура повітря знизиться до -8 °C.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 3 березня

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг очікуються вночі, вдень — без істотних опадів.

Погода в Україні 3 березня. Фото: Meteopost

Крім того, вночі та зранку передбачається слабкий туман. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі -3...-8 °C, вдень -2...+3 °C;

у Харкові вночі -4...-6 °C, вдень 0...+2 °C.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра максимальна температура повітря в Україні буде +6 °C.

А синоптик Наталка Діденко запевняє, що з кожним днем в Україні все теплішатиме.