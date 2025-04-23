Погода в Харькове 24 апреля - какой будет погода завтра

Теплая погода. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 24 апреля, в Харькове и области сохранится высокая температура воздуха. Также днем возможны краткосрочные дожди.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харькове на 24 апреля

Жителей региона ожидает переменная облачность с преимущественно сухой ночью и небольшими дождями днем.

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По области ночью осадки не предвидятся, а днем местами возможен кратковременный дождь.

Ветер будет спокойный, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться +8...+13 °С ночью до +21...+26 °С днем.

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В городе синоптическая ситуация подобная: ночь пройдет без существенных осадков, а днем возможен легкий дождь. Воздух ночью прогреется до +10...+12 °С, а днем столбики термометров покажут комфортные +24...+26 °С.

Напомним, что в Киеве и Киевской области завтра, 24 апреля будет теплая погода. Однако синоптики также прогнозируют дожди и грозы.

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А на Львов надвигаются опасные стихии 24 апреля. В города и области возможны сильные грозы.

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