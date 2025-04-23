Погода у Харкові 24 квітня — якою буде погода завтра

Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 24 квітня, у Харкові та області збережеться висока температура повітря. Також вдень можливі короткострокові дощі.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харкові на 24 квітня

Мешканців регіону очікує мінлива хмарність із переважно сухою ніччю та невеликими дощами вдень.

По області вночі опади не передбачаються, а вдень подекуди можливий короткочасний дощ.

Вітер буде спокійний, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря коливатиметься +8...+13 °С вночі до +21...+26 °С вдень.

У місті синоптична ситуація подібна: ніч мине без істотних опадів, а вдень можливий легкий дощ. Повітря вночі прогріється до +10...+12 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні +24...+26 °С.

Нагадаємо, що у Києві та Київській області завтра, 24 квітня, буде тепла погода. Однак синоптики також прогнозують дощі та грози.

А на Львів сунуть небезпечні стихії 24 квітня. В міста та області можливі сильні грози.