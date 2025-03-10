Погода в Харькове 11 марта — прогноз погоды на завтра

Люди гуляют в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во вторник, 11 марта, на Харьковщине будет теплая погода. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харькове и области на 11 марта

В Харькове завтра, 11 марта, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 0...+2 °C. Днем ожидается +14...+16 °C.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на вторник, 11 марта. Фото: скриншот

В Харьковской области завтра будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, но ночью и утром возможен туман. Ветер южный, 5-10 м/с.

Ночью синоптики прогнозируют -1...+4 °C. Днем ожидается +12...+17 °C.

Напомним, в Украине завтра, 11 марта, синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду. Несмотря на высокую температуру, в нескольких областях ожидаются дожди.

В марте в Украине прогнозируют снегопады. Аномально теплая погода резко сменится на зимний холод.