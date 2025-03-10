Погода в Харкові 11 березня — прогноз погоди на завтра

Люди гуляють у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У вівторок, 11 березня, на Харківщині буде тепла погода. Опадів цього дня синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харкові та області на 11 березня

У Харкові завтра, 11 березня, істотних опадів не очікується. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде 0...+2 °C. Вдень очікується +14...+16 °C.

Прогноз погоди у Харкові та Харківській області на вівторок, 11 березня. Фото: скриншот

В Харківській області завтра буде мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується, але вночі та вранці можливий туман. Вітер південний, 5-10 м/с.

Вночі синоптики прогнозують -1...+4 °C. Вдень очікується +12...+17 °C.

Нагадаємо, в Україні завтра, 11 березня, синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Попри високу температуру, в кількох областях очікуються дощі.

У березні в Україні прогнозують снігопади. Аномально тепла погода різко зміниться на зимовий холод.