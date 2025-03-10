Погода в Харкові 11 березня — прогноз погоди на завтра

Весняне тепло триває — прогноз погоди у Харкові на завтра
У вівторок, 11 березня, на Харківщині буде тепла погода. Опадів цього дня синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харкові та області на 11 березня
У Харкові завтра, 11 березня, істотних опадів не очікується. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде південний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі буде 0...+2 °C. Вдень очікується +14...+16 °C.
В Харківській області завтра буде мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується, але вночі та вранці можливий туман. Вітер південний, 5-10 м/с.
Вночі синоптики прогнозують -1...+4 °C. Вдень очікується +12...+17 °C.
Нагадаємо, в Україні завтра, 11 березня, синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Попри високу температуру, в кількох областях очікуються дощі.
У березні в Україні прогнозують снігопади. Аномально тепла погода різко зміниться на зимовий холод.
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