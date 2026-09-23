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Главная Харьков Ветер, дожди и туман: на Харьковщину надвигается непогода

Ветер, дожди и туман: на Харьковщину надвигается непогода

Ua ru
23 сентября 2026 18:21
Погода в Харькове 24 сентября: дожди, штормовой ветер и туман
Девушки во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Осень всё более уверенно проявляет свой капризный характер в Харьковской области, принеся в регион сырую и прохладную погоду. В четверг, 24 сентября, жителям области следует готовиться к дождям, ночным туманам и штормовым порывам ветра, в связи с которыми объявлено предупреждение об опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

Гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в регионе. Ночью 24 сентября в городе и области ожидаются сильные порывы ветра 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогноз по области

В четверг, 24 сентября, в Харьковской области ожидается полностью облачная погода. Ночью пройдет дождь и образуется слабый туман, а днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, с ночными порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +13…+18 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 24 сентября также сохранится влажная и ветреная погода. Ночью ожидается дождь с туманом, а днем будет идти небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, с ночными штормовыми порывами до 15–20 м/с. Ночная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +8…+10 °С, а днем воздух прогреется до +15…+17 °С.

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Пожарная опасность в регионе

Благодаря влажной погоде и осадкам ситуация с пожарной угрозой в области существенно улучшилась. По данным синоптиков, на 24 сентября средняя (третья) степень опасности сохраняется только в Великом Бурлуке. Низкий (второй) уровень опасности прогнозируют для Золочева, Богодухова, Слобожанского, Изюма и Лозовой. В то же время в Харькове, Коломаке и Берестине пожарная опасность на данный момент полностью отсутствует.

Прогноз на 25–28 сентября

После дождливого четверга погода в регионе постепенно стабилизируется:

  • 25 сентября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью — +6…+11 °С, днём — +16…+21 °С.
  • 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью будет +8…+13 °С, а днём воздух прогреется до +17…+22 °С.
  • 27 сентября: переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +8…+13 °С, дневная — +17…+22 °С.
  • 28 сентября: облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется +8…+13 °С, днем — +17…+22 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове и области будут временные перебои с электро- и газоснабжением. В части Основянского и Слободского районов города не будет света, специалисты проведут ремонтные работы. Кроме того, в поселке Кочеток Чугуевской общины на несколько дней приостановят подачу газа.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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