Погода у Харкові 24 вересня: дощі, штормовий вітер та туман

Дівчата під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Осінь дедалі впевненіше проявляє свій примхливий характер на Харківщині, принісши в регіон сиру та прохолодну погоду. У четвер, 24 вересня, жителям області варто готуватися до дощів, нічних туманів та штормових поривів вітру, через які оголошено попередження про небезпеку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Штормове попередження

Гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у регіоні. Уночі 24 вересня по місту та області очікуються потужні пориви вітру 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз по області

У четвер, 24 вересня, на Харківщині передбачається суцільна хмарна погода. Вночі пройде дощ і утвориться слабкий туман, а вдень очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, із нічними поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться лише до +13…+18 °С.

Прогноз по місту

У Харкові 24 вересня також утримуватиметься вогка та вітряна погода. Уночі очікується дощ із туманом, а вдень утримуватиметься невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, з нічними штормовими поривами до 15–20 м/с. Нічна температура повітря в місті коливатиметься в межах +8…+10 °С, а вдень повітря прогріється до +15…+17 °С.

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Пожежна небезпека у регіоні

Завдяки вологій погоді та опадам ситуація з пожежною загрозою в області суттєво покращилася. За даними синоптиків, на 24 вересня середня (третя) небезпека залишається лише у Великому Бурлуці. Низький (другий) рівень загрози прогнозують для Золочева, Богодухова, Слобожанського, Ізюма та Лозової. Водночас у Харкові, Коломаці та Берестині пожежна небезпека наразі повністю відсутня.

Прогноз на 25–28 вересня

Після дощового четверга погода в регіоні поступово стабілізується:

25 вересня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі — +6…+11 °С, удень — +16…+21 °С.

26 вересня: мінлива хмарність, без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі буде +8…+13 °С, а вдень повітря прогріється до +17…+22 °С.

27 вересня: мінлива хмарність, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +8…+13 °С, денна — +17…+22 °С.

28 вересня: хмарно з проясненнями, очікується короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +8…+13 °С, удень — +17…+22 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові та області будуть тимчасові перебої з електро- та газопостачанням. У частині Основ’янського та Слобідського районів міста не буде світла, фахівці проведуть ремонтні роботи. Крім того, у селищі Кочеток Чугуївської громади на кілька днів призупинять розподіл газу.