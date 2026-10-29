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Главная Харьков Ветрено, но без осадков: погода на Харьковщине в пятницу

Ветрено, но без осадков: погода на Харьковщине в пятницу

Ua ru
29 октября 2026 18:29
Погода в Харькове 30 октября: переменная облачность и ветер Новини.LIVE
Женщины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В конце октября в Харьковской области сохраняется относительно сухая осенняя погода. В пятницу, 30 октября, в регионе ожидается переменная облачность без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о порывистом ветре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по Харькову

В Харькове 30 октября сохранится сухая погода без значительных осадков. Ветер восточный, 9–14 м/с. Ночью температура воздуха в областном центре составит +5…+7 °С, а днём воздух прогреется до +14…+16 °С.

Прогноз по области

В пятницу, 30 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер будет восточным со скоростью 9–14 м/с, однако днем местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, а днём столбики термометров поднимутся до +12…+17 °С.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в области остается умеренной и находится под контролем. Согласно данным синоптиков, на 30 октября в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине и Лозовой зафиксирован средний уровень угрозы (желтый класс). В Изюмском районе сохраняется высокий класс пожарной опасности (оранжевый уровень). Спасатели призывают жителей быть осторожными при обращении с огнем на открытых территориях.

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Прогноз на 31 октября – 3 ноября

В эти выходные и в начале ноября в регионе ожидается понижение температуры и дождливая погода:

  • 31 октября: облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +4…+9 °С, а днем — +9…+14 °С.
  • 1 ноября: облачная погода, будет идти небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +4…+9 °С, днём — +9…+14 °С.
  • 2 ноября: облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +2…+7 °С, а дневная — +8…+13 °С.
  • 3 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +2…+7 °С тепла, а днем столбики термометров покажут +8…+13 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с началом холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьков Харьковская область Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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