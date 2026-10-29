Женщины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В конце октября в Харьковской области сохраняется относительно сухая осенняя погода. В пятницу, 30 октября, в регионе ожидается переменная облачность без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о порывистом ветре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по Харькову

В Харькове 30 октября сохранится сухая погода без значительных осадков. Ветер восточный, 9–14 м/с. Ночью температура воздуха в областном центре составит +5…+7 °С, а днём воздух прогреется до +14…+16 °С.

Прогноз по области

В пятницу, 30 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер будет восточным со скоростью 9–14 м/с, однако днем местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, а днём столбики термометров поднимутся до +12…+17 °С.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в области остается умеренной и находится под контролем. Согласно данным синоптиков, на 30 октября в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине и Лозовой зафиксирован средний уровень угрозы (желтый класс). В Изюмском районе сохраняется высокий класс пожарной опасности (оранжевый уровень). Спасатели призывают жителей быть осторожными при обращении с огнем на открытых территориях.

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Прогноз на 31 октября – 3 ноября

В эти выходные и в начале ноября в регионе ожидается понижение температуры и дождливая погода:

31 октября: облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +4…+9 °С, а днем — +9…+14 °С.

1 ноября: облачная погода, будет идти небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +4…+9 °С, днём — +9…+14 °С.

2 ноября: облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +2…+7 °С, а дневная — +8…+13 °С.

3 ноября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +2…+7 °С тепла, а днем столбики термометров покажут +8…+13 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с началом холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.