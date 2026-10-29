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Головна Харків Вітряно, але без опадів: погода на Харківщині у п'ятницю

Вітряно, але без опадів: погода на Харківщині у п'ятницю

Ua ru
29 жовтня 2026 18:29
Погода у Харкові 30 жовтня: мінлива хмарність та вітер Новини.LIVE
Жінки йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наприкінці жовтня на Харківщині утримується відносно суха осіння погода. У п'ятницю, 30 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, проте синоптики попереджають про поривчастий вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по Харкову

У Харкові 30 жовтня утримуватиметься суха погода без істотних опадів. Вітер східний, 9–14 м/с. Вночі температура повітря в обласному центрі становитиме +5…+7 °С тепла, а вдень повітря прогріється до +14…+16 °С.

Прогноз по області

У п'ятницю, 30 жовтня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде східним зі швидкістю 9–14 м/с, проте вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+17 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається помірною та під контролем. Згідно з даними синоптиків, на 30 жовтня у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині та Лозовій зафіксовано середній рівень загрози (жовтий клас). В Ізюмському районі зберігається високий клас пожежної небезпеки (помаранчевий рівень). Рятувальники закликають жителів бути обережними під час поводження з вогнем на відкритих територіях.

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Прогноз на 31 жовтня – 3 листопада

Цими вихідними та на початку листопада в регіоні очікується зниження температури та дощова погода: 

  • 31 жовтня: хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +4…+9 °С тепла, а вдень — +9…+14 °С. 
  • 1 листопада: хмарна погода, утримається невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +4…+9 °С тепла, удень — +9…+14 °С. 
  • 2 листопада: хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +2…+7 °С тепла, а денна — +8…+13 °С. 
  • 3 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі очікується +2…+7°С тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +8…+13 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Одеси прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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