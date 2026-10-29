Жінки йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наприкінці жовтня на Харківщині утримується відносно суха осіння погода. У п'ятницю, 30 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, проте синоптики попереджають про поривчастий вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по Харкову

У Харкові 30 жовтня утримуватиметься суха погода без істотних опадів. Вітер східний, 9–14 м/с. Вночі температура повітря в обласному центрі становитиме +5…+7 °С тепла, а вдень повітря прогріється до +14…+16 °С.

Прогноз по області

У п'ятницю, 30 жовтня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде східним зі швидкістю 9–14 м/с, проте вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+17 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається помірною та під контролем. Згідно з даними синоптиків, на 30 жовтня у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині та Лозовій зафіксовано середній рівень загрози (жовтий клас). В Ізюмському районі зберігається високий клас пожежної небезпеки (помаранчевий рівень). Рятувальники закликають жителів бути обережними під час поводження з вогнем на відкритих територіях.

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Прогноз на 31 жовтня – 3 листопада

Цими вихідними та на початку листопада в регіоні очікується зниження температури та дощова погода:

31 жовтня: хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +4…+9 °С тепла, а вдень — +9…+14 °С.

1 листопада: хмарна погода, утримається невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +4…+9 °С тепла, удень — +9…+14 °С.

2 листопада: хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +2…+7 °С тепла, а денна — +8…+13 °С.

3 листопада: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі очікується +2…+7°С тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +8…+13 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.