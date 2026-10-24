Женщина идёт по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В конце недели в Харьковской области сохранится сухая и относительно тёплая осенняя погода. В воскресенье, 25 октября, в регионе ожидается переменная облачность без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о довольно сильном и порывистом ветре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Прогноз по области

В воскресенье, 25 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер будет юго-восточным со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +13…+18°.

Прогноз по городу

В Харькове 25 октября также ожидается сухая погода без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре составит +6…+8° тепла, а днем воздух прогреется до +15…+17°.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в Харьковской области остается стабильной и не представляет угрозы. Согласно данным синоптиков, на 25 октября в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине и Лозовой зафиксирован низкий класс угрозы (светло-зеленый уровень). Для Изюма прогнозируется средний уровень (жёлтый класс). Спасатели отмечают, что риск возникновения масштабных пожаров на открытых территориях минимален.

Читайте также:

Прогноз на 26–27 октября

В начале следующей недели в регионе начнётся постепенное понижение температуры, а также возможны небольшие осадки:

26 октября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с. Ночью температура воздуха составит +3…+8° тепла, а днём — +10…+15°.

27 октября: облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируют +4…+9° тепла, а днем столбики термометров покажут +10…+15°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, а больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.