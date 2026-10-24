Жінка йде вулицею. Фото ілюстивне: Новини.LIVE

Наприкінці тижня на Харківщині утримуватиметься суха та відносно тепла осіння погода. У неділю, 25 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, проте синоптики попереджають про доволі відчутний та поривчастий вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У неділю, 25 жовтня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. День пройде без істотних опадів. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18°.

Прогноз по місту

У Харкові 25 жовтня також очікується суха погода без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9–14 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі становитиме +6…+8° тепла, а вдень повітря прогріється до +15…+17°.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в Харківській області залишається стабільною та не становить загрози. Згідно з даними синоптиків, на 25 жовтня у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині та Лозовій зафіксовано низький клас загрози (світло-зелений рівень). Для Ізюма прогнозують середній рівень (жовтий клас). Рятувальники зазначають, що ризик виникнення масштабних пожеж на відкритих територіях мінімальний.

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Прогноз на 26–27 жовтня

На початку наступного тижня в регіоні почнеться поступове зниження температури, а також можливі невеликі опади:

26 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9–14 м/с. Вночі температура повітря становитиме +3…+8° тепла, а вдень — +10…+15°.

27 жовтня: хмарно з проясненнями. Вночі мине без істотних опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +4…+9° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +10…+15°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.