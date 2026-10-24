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Головна Харків Вітряно, але без опадів: погода на Харківщині у неділю

Вітряно, але без опадів: погода на Харківщині у неділю

Ua ru
24 жовтня 2026 16:49
Погода у Харкові 25 жовтня: мінлива хмарність та вітряний день Новини.LIVE
Жінка йде вулицею. Фото ілюстивне: Новини.LIVE

Наприкінці тижня на Харківщині утримуватиметься суха та відносно тепла осіння погода. У неділю, 25 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, проте синоптики попереджають про доволі відчутний та поривчастий вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У неділю, 25 жовтня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. День пройде без істотних опадів. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18°.

Прогноз по місту

У Харкові 25 жовтня також очікується суха погода без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9–14 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі становитиме +6…+8° тепла, а вдень повітря прогріється до +15…+17°.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в Харківській області залишається стабільною та не становить загрози. Згідно з даними синоптиків, на 25 жовтня у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині та Лозовій зафіксовано низький клас загрози (світло-зелений рівень). Для Ізюма прогнозують середній рівень (жовтий клас). Рятувальники зазначають, що ризик виникнення масштабних пожеж на відкритих територіях мінімальний.

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Прогноз на 26–27 жовтня

На початку наступного тижня в регіоні почнеться поступове зниження температури, а також можливі невеликі опади: 

  • 26 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9–14 м/с. Вночі температура повітря становитиме +3…+8° тепла, а вдень — +10…+15°. 
  • 27 жовтня: хмарно з проясненнями. Вночі мине без істотних опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +4…+9° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +10…+15°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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