Взрыв ГПД на Харьковщине в Березовском в 2020 — суд наказал ответственного

Спасатели тушат пожар на ГПД в Березовском. Фото архивное: ГСЧС

Дергачевский районный суд Харьковской области огласил приговор и признал виновным мастера АО "Харьковгаз" в служебной халатности, которая привела к трагедии на газораспределительном пункте №52 в селе Березовское. 28 октября 2020 года от взрыва погибли трое работников, еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Приговор был объявлен 16 июня 2025 года.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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К проведению демонтажа элементов редуцирования и замены задвижки были привлечены бригады из Пересечанского, Золочевского и Богодуховского участков. Выяснилось, что мастер, ответственный за технику безопасности, ограничился лишь предварительным инструктажем и передачей наряда-допуска. Хотя согласно регламенту он должен был присутствовать на ГРП, лично инструктировать рабочих и подписать документы на месте, этого не сделал.

Как установило следствие, обвиняемый не проверил давление в системе, не проконтролировал наличие и использование газоанализатора, не принял меры для технической безопасности. По версии прокуратуры, во время работ в помещении накопился газ, который взорвался от искр, которые могли возникнуть в результате трения или статического электричества.

В 11:30, когда работники пытались установить новую задвижку после обнаружения утечки, произошел взрыв. В результате трагедии погибли двое слесарей и водитель. Еще семеро работников получили комбинированные ожоги и травмы средней или тяжелой степени.

Обвиняемый вины не признал. Он утверждал, что запретил начинать работы до его приезда, но не смог вовремя прибыть из-за совмещения должностей мастера и механика автотранспортной службы, где фактически заменял двух людей. По его словам, он собирался выехать на объект, когда прогремел взрыв.

Однако показания свидетелей и потерпевших опровергли эти утверждения - все подтвердили, что мастер должен был быть на месте и провести очный инструктаж перед началом работ, чего не сделал.

Авария на газораспределительной станции в Березовском вызвала масштабное прекращение газоснабжения в десятки населенных пунктов. По факту взрыва полиция открыла уголовное производство, также расследование проводила комиссия Гоструда.

Какое решение принял суд

Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности. В то же время суд освободил обвиняемого от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Гражданские иски частично удовлетворены: АО "Харьковгаз" должно уплатить трем пострадавшим более миллиона гривен компенсации.

Напомним, бывшему военкому Одессы Евгению Борисову подняли сумму залога. Он подозревается в незаконном обогащении и превышении полномочий.

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