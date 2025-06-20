Вибух ГПД на Харківщині у Березівському в 2020 — суд покарав відповідального

Рятувальники гасять пожежу на ГПД у Березівському. Фото архівне: ДСНС

Дергачівський районний суд Харківської області оголосив вирок і визнав винним майстра АТ "Харківгаз" у службовій недбалості, яка призвела до трагедії на газорозподільному пункті №52 в селі Березівське. 28 жовтня 2020 року від вибуху загинули троє працівників, ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Вирок було оголошено 16 червня 2025 року.

Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень.

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До проведення демонтажу елементів редукування та заміни засувки були залучені бригади з Пересічанської, Золочівської та Богодухівської дільниць. З'ясувалося, що майстер, відповідальний за техніку безпеки, обмежився лише попереднім інструктажем і передачею наряду-допуску. Хоча згідно з регламентом він мав бути присутнім на ГРП, особисто інструктувати робітників і підписати документи на місці, цього не зробив.

Як встановило слідство, обвинувачений не перевірив тиск у системі, не проконтролював наявність і використання газоаналізатора, не вжив заходів для технічної безпеки. За версією прокуратури, під час робіт у приміщенні накопичився газ, який вибухнув від іскор, що могли виникнути внаслідок тертя чи статичної електрики.

Об 11:30, коли працівники намагалися встановити нову засувку після виявлення витоку, стався вибух. Унаслідок трагедії загинули двоє слюсарів та водій. Ще семеро працівників дістали комбіновані опіки та травми середнього або тяжкого ступеня.

Обвинувачений вини не визнав. Він стверджував, що заборонив починати роботи до його приїзду, але не зміг вчасно прибути через суміщення посад майстра та механіка автотранспортної служби, де фактично замінював двох людей. За його словами, він збирався виїхати на об’єкт, коли пролунав вибух.

Однак покази свідків і потерпілих спростували ці твердження — всі підтвердили, що майстер мав бути на місці та провести очний інструктаж перед початком робіт, чого не зробив.

Аварія на газорозподільній станції в Березівському спричинила масштабне припинення газопостачання до десятків населених пунктів. За фактом вибуху поліція відкрила кримінальне провадження, також розслідування проводила комісія Держпраці.

Яке рішення прийняв суд

Суд визнав його винним у порушенні правил безпеки на вибухонебезпечному об'єкті й призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з забороною обіймати керівні посади. Водночас суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Цивільні позови частково задоволено: АТ "Харківгаз" має сплатити трьом потерпілим понад мільйон гривень компенсації.

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