Мощные взрывы раздаются в Харькове: атака врага
В Харькове в половине второго ночи 16 июля раздался взрыв. Потом еще несколько. Также в Украине в некоторых областях до сих пор продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Харькове ночью 16 июля
Ночью 16 июля в Харькове раздаются мощные взрывы. Воздушные Силы ВСУ заявляют, что существует угроза применения баллистического вооружения.
Воздушная тревога в Украине ночью 16 июля
Карта воздушных тревог выглядит так:
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Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Харькове. Также это подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
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Опасность в стране остается. Карта тревог сейчас выглядит так:
Напомним, ночью 16 июля в Украине раздается воздушная тревога. Также прогремели взрывы в Сумской области.
Мы писали, что минувшей ночью 15 июля в Украине в большинстве областей звучала воздушная тревога. Взрывы гремели в Запорожье и Николаеве. Мониторинговые каналы писали об опасности внедрения баллистического вооружения.
Также мы писали, что в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп 12 ракет; в Азовском море — 1 вражеский корабль.