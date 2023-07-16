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Мощные взрывы раздаются в Харькове: атака врага

16 июля 2023 01:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Харькове ночью 16 июля
Взрыв раздался в Харькове. Фото иллюстративное: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Харькове в половине второго ночи 16 июля раздался взрыв. Потом еще несколько. Также в Украине в некоторых областях до сих пор продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харькове ночью 16 июля

Ночью 16 июля в Харькове раздаются мощные взрывы. Воздушные Силы ВСУ заявляют, что существует угроза применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога в Украине ночью 16 июля

Карта воздушных тревог выглядит так:

01:34:

Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Харькове. Также это подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

01:48:

Опасность в стране остается. Карта тревог сейчас выглядит так:

Напомним, ночью 16 июля в Украине раздается воздушная тревога. Также прогремели взрывы в Сумской области.

Мы писали, что минувшей ночью 15 июля в Украине в большинстве областей звучала воздушная тревога. Взрывы гремели в Запорожье и Николаеве. Мониторинговые каналы писали об опасности внедрения баллистического вооружения.

Также мы писали, что в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп 12 ракет; в Азовском море — 1 вражеский корабль.

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