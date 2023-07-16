Вибух пролунав у Харкові. Фото ілюстративне: ДСНС

У Харкові опів на другу ночі 16 липня пролунав вибух. Потім ще кілька. Також в Україні у деяких областях досі триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові вночі 16 липня

Вночі 16 липня у Харкові лунають потужні вибухи. Повітряні Сили ЗСУ заявляють, що є загроза застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога в Україні вночі 16 липня

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

01:34:

Моніторингові канали повідомляють про повторні вибухи у Харкові. Також це підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

01:48:

Небезпека в країні залишається. Мапа тривог нині виглядає так:

Нагадаємо, вночі 16 липня в Україні лунає повітряна тривога. Також пролунали вибухи у Сумській області.

Ми писали, що минулої ночі 15 липня в Україні у більшості областей лунала повітряна тривога. Вибухи гриміли у Запоріжжі та Миколаєві. Моніторингові канали писали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 12 ракет; в Азовському морі — 1 ворожий корабель.