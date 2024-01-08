Взрывы в Харькове — Терехов заявил о возможных "прилетах"
Сегодня утром, 8 января, в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил о возможных "прилетах". Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале.
Взрывы в Харькове
Терехов сообщил, что утро начинается с взрыва в Харькове.
"Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожными", — добавил он.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня утром, 8 января, российские оккупанты запустили ракеты. Около десяти вражеских целей летели в направлении запада Украины.
Также мы писали, что сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запустил баллистику.
Читайте Новини.LIVE!