Взрывы в Харькове — Терехов заявил о возможных "прилетах"

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: "Радио Свобода"

Сегодня утром, 8 января, в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил о возможных "прилетах". Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале.

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Терехов сообщил, что утро начинается с взрыва в Харькове.

"Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожными", — добавил он.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня утром, 8 января, российские оккупанты запустили ракеты. Около десяти вражеских целей летели в направлении запада Украины.

Также мы писали, что сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запустил баллистику.