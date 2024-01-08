Вибухи у Харкові — Терехов заявив про можливі "прильоти"
8 січня 2024 07:14
Термінова новина
Сьогодні зранку, 8 січня, у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив про можливі "прильоти". Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі.
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Терехов повідомив, що ранок починається з вибуху у Харкові.
"Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережними", — додав він.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
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