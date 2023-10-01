Взрывы в Харьковской области: атака врага
1 октября 2023 01:34
обновлено: 01:42
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
Воздушная тревога в ряде областей продолжается, опасность сохраняется. Также сегодня ночью, 1 октября, враг не прекращает обстрел Херсона, однако взрыв — результат работы ПВО.
Об этом сообщает бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".
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Обновлено 01:37. "Работает ПВО. Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено!" – отметил генерал.
Обновлено 01:40. Воздушная тревога все еще держится за Украину мертвой хваткой. Есть угроза БПЛА и баллистики.
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