Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Вибухи в Харківській області: атака ворога arrow

Вибухи в Харківській області: атака ворога

1 жовтня 2023 01:34
оновлено: 01:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харківській області: атака ворога
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в низці областей триває, небезпека зберігається. Також сьогодні вночі, 1 жовтня, ворог не припиняє обстріл Херсонщини, однак вибух — результат роботи ППО.

Про це повідомляє бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель". 

Читайте також:

Оновлено 01:37. "Працює ППО. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!" — зазначив генерал.

Вибухи в Харківській області
Джерело: t.me/generalmarsel

Оновлено 01:40. Повітряна тривога все ще тримається за Україну мертвою хваткою. Є загроза БпЛА та балістики.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 1 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз