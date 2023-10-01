Вибухи в Харківській області: атака ворога

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Повітряна тривога в низці областей триває, небезпека зберігається. Також сьогодні вночі, 1 жовтня, ворог не припиняє обстріл Херсонщини, однак вибух — результат роботи ППО.

Про це повідомляє бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

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Оновлено 01:37. "Працює ППО. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!" — зазначив генерал.

Джерело: t.me/generalmarsel

Оновлено 01:40. Повітряна тривога все ще тримається за Україну мертвою хваткою. Є загроза БпЛА та балістики.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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