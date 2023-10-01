Вибухи в Харківській області: атака ворога
1 жовтня 2023 01:34
оновлено: 01:42
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
Повітряна тривога в низці областей триває, небезпека зберігається. Також сьогодні вночі, 1 жовтня, ворог не припиняє обстріл Херсонщини, однак вибух — результат роботи ППО.
Про це повідомляє бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".
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