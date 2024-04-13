Взрывы в Харьковской области — оккупанты ранили водителя бригады экстренной медицинской помощи

Авто медиков, которое обстреляли оккупанты. Фото архивное: Харьковская ОВА

Российские оккупанты после 13:00 в субботу, 13 апреля, в очередной раз обстреляли Купянщину Харьковской области. Они ранили водителя бригады экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, в результате сброса боеприпаса с FPV-дрона пострадал 58-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи. Мужчина ехал на вызов в Петропавловку.

"Медики оказали всю необходимую помощь", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в Черниговской области россияне прицельно обстреляли гражданский автомобиль. Известно, что мужчина, который был за рулем, погиб.

Также в Харьковской области россияне нанесли удар по ранее поврежденному зданию культуры. В общей сложности захватчики нанесли артиллерийские и минометные удары по 20 населенным пунктам в регионе.