Вибухи в Харківській області — окупанти поранили водія бригади екстреної медичної допомоги
Російські окупанти після 13:00 у суботу, 13 квітня, вкотре обстріляли Куп'янщину Харківської області. Вони поранили водія бригади екстреної медичної допомоги.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харківської області
За словами Синєгубова, внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона постраждав 58-річний водій бригади екстреної медичної допомоги. Чоловік їхав на виклик до Петропавлівки.
"Медики надали всю необхідну допомогу", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, на Чернігівщині росіяни прицільно обстріляли цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік, який був за кермом, загинув.
Також у Харківській області росіяни завдали удару по раніше пошкодженому будинку культури. Загалом загарбники завдали артилерійських та мінометних ударів по 20 населених пунктах у регіоні.
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