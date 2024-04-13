Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Вибухи в Харківській області — окупанти поранили водія бригади екстреної медичної допомоги arrow

Вибухи в Харківській області — окупанти поранили водія бригади екстреної медичної допомоги

13 квітня 2024 16:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Харківській області — окупанти поранили водія бригади екстреної медичної допомоги
Авто медиків, яке обстріляли окупанти. Фото архівне: Харківська ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти після 13:00 у суботу, 13 квітня, вкотре обстріляли Куп'янщину Харківської області. Вони поранили водія бригади екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Харківської області

За словами Синєгубова, внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона постраждав 58-річний водій бригади екстреної медичної допомоги. Чоловік їхав на виклик до Петропавлівки. 

"Медики надали всю необхідну допомогу", — додав Синєгубов.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Чернігівщині росіяни прицільно обстріляли цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік, який був за кермом, загинув.

Також у Харківській області росіяни завдали удару по раніше пошкодженому будинку культури. Загалом загарбники завдали артилерійських та мінометних ударів по 20 населених пунктах у регіоні.

війна
українці
вибух
медики
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти
водії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен