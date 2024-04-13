Вибухи в Харківській області — окупанти поранили водія бригади екстреної медичної допомоги

Авто медиків, яке обстріляли окупанти. Фото архівне: Харківська ОВА

Російські окупанти після 13:00 у суботу, 13 квітня, вкотре обстріляли Куп'янщину Харківської області. Вони поранили водія бригади екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона постраждав 58-річний водій бригади екстреної медичної допомоги. Чоловік їхав на виклик до Петропавлівки.

"Медики надали всю необхідну допомогу", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Чернігівщині росіяни прицільно обстріляли цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік, який був за кермом, загинув.

Також у Харківській області росіяни завдали удару по раніше пошкодженому будинку культури. Загалом загарбники завдали артилерійських та мінометних ударів по 20 населених пунктах у регіоні.