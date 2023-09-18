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Взрывы в Харькове: враг атакует ракетами

18 сентября 2023 23:04
обновлено: 23:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Харькове: враг атакует ракетами
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня вечером, 18 сентября, враг снова атакует Украину, применяя ракеты. Да, в Харькове звучат взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 23:05. В Харькове и области раздаются сильные взрывы.

О взрывах в городе также сообщается в Харьковской ОВА.

Взрывы в Харькове
Источник: t.me/synegubov

Обновлено 23:08. Сообщается, что противник обстреливает Харьковскую область ракетами С-300. Однако власти еще не давали комментариев относительно вида вооружения, применяемого для атаки области.

Пуски С-300 на Харьковскую область
Источник: t.me/monitor_rus

Обновлено 23:11. "Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации под ударом центральная часть города" , - сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Харьков под обстрелом - Терехов
Источник: t.me/ihor_terekhov

Обновлено 23:12. В Харьковской области продолжается воздушная тревога. Угроза повторных ударов остается.

Карта воздушных тревог в Украине.
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:16. СМИ сообщают о третьем взрыве в Харькове.

Взрывы в Харькове
Источник: t.me/suspilnekharkiv

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