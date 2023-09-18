Взрывы в Харькове: враг атакует ракетами
Сегодня вечером, 18 сентября, враг снова атакует Украину, применяя ракеты. Да, в Харькове звучат взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 23:05. В Харькове и области раздаются сильные взрывы.
О взрывах в городе также сообщается в Харьковской ОВА.
Обновлено 23:08. Сообщается, что противник обстреливает Харьковскую область ракетами С-300. Однако власти еще не давали комментариев относительно вида вооружения, применяемого для атаки области.
Обновлено 23:11. "Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации под ударом центральная часть города" , - сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Обновлено 23:12. В Харьковской области продолжается воздушная тревога. Угроза повторных ударов остается.
Обновлено 23:16. СМИ сообщают о третьем взрыве в Харькове.
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