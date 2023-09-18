Вибухи в Харкові сьогодні, 18 вересня: всі деталі ракетної атаки

Вибухи в Харкові: ворог атакує ракетами
Сьогодні ввечері, 18 вересня, ворог знову атакує Україну, застосовуючи ракети. Так, у Харкові звучать вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Харкові сьогодні, 18 вересня
Оновлено 23:05. У Харкові та області лунають сильні вибухи.
Про вибухи в місті також повідомляють у Харківській ОВА.
Оновлено 23:08. Повідомляється, що ворог обстрілює Харківську область ракетами С-300. Однак влада ще не давала коментарів щодо виду озброєння, яке застосовується для атаки області.
Оновлено 23:11. "Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією під ударом центральна частина міста", — повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.
Оновлено 23:12. Наразі в Харківській області триває повітряна тривога. Загроза повторних ударів лишається.
Оновлено 23:16. ЗМІ повідомляють про третій вибух у Харкові.
Оновлено 23:35. "Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста", — повідомляє Терехов.
Нагадаємо, що близько опівночі 18 вересня у Кіровоградській області пролунали вибухи. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку безпілотників. У кількох областях України тривала повітряна тривога.
Також ми повідомляли, що відразу кілька областей України сьогодні, 18 вересня, "почервоніли". Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістики.