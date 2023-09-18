Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Вибухи в Харкові: ворог атакує ракетами arrow

Вибухи в Харкові: ворог атакує ракетами

18 вересня 2023 23:04
оновлено: 23:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові сьогодні, 18 вересня: всі деталі ракетної атаки
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні ввечері, 18 вересня, ворог знову атакує Україну, застосовуючи ракети. Так, у Харкові звучать вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи в Харкові сьогодні, 18 вересня

Оновлено 23:05. У Харкові та області лунають сильні вибухи.

Про вибухи в місті також повідомляють у Харківській ОВА.

Вибухи в Харкові
Джерело: t.me/synegubov

Оновлено 23:08. Повідомляється, що ворог обстрілює Харківську область ракетами С-300. Однак влада ще не давала коментарів щодо виду озброєння, яке застосовується для атаки області.

Пуски С-300 на Харківську область
Джерело: t.me/monitor_ukr

Оновлено 23:11. "Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією під ударом центральна частина міста", — повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Харків під обстрілом - Терехов
Джерело: t.me/ihor_terekhov

Оновлено 23:12. Наразі в Харківській області триває повітряна тривога. Загроза повторних ударів лишається.

Мапа повітряних тривог в Україні
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:16. ЗМІ повідомляють про третій вибух у Харкові.

Вибухи в Харкові
Джерело: t.me/suspilnekharkiv

Оновлено 23:35. "Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста", — повідомляє Терехов.

Наслідки атаки на Харків
Джерело: t.me/ihor_terekhov

Нагадаємо, що близько опівночі 18 вересня у Кіровоградській області пролунали вибухи. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку безпілотників. У кількох областях України тривала повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що відразу кілька областей України сьогодні, 18 вересня, "почервоніли". Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістики.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Стотисячні зарплати Мінкульту: скільки заробив Ткаченко та його заступники за час війни

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз