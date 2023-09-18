Вибухи в Харкові сьогодні, 18 вересня: всі деталі ракетної атаки

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Сьогодні ввечері, 18 вересня, ворог знову атакує Україну, застосовуючи ракети. Так, у Харкові звучать вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Харкові сьогодні, 18 вересня

Оновлено 23:05. У Харкові та області лунають сильні вибухи.

Про вибухи в місті також повідомляють у Харківській ОВА.

Джерело: t.me/synegubov

Оновлено 23:08. Повідомляється, що ворог обстрілює Харківську область ракетами С-300. Однак влада ще не давала коментарів щодо виду озброєння, яке застосовується для атаки області.

Джерело: t.me/monitor_ukr

Оновлено 23:11. "Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією під ударом центральна частина міста", — повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Джерело: t.me/ihor_terekhov

Оновлено 23:12. Наразі в Харківській області триває повітряна тривога. Загроза повторних ударів лишається.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:16. ЗМІ повідомляють про третій вибух у Харкові.

Джерело: t.me/suspilnekharkiv

Оновлено 23:35. "Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста", — повідомляє Терехов.

Джерело: t.me/ihor_terekhov

Нагадаємо, що близько опівночі 18 вересня у Кіровоградській області пролунали вибухи. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку безпілотників. У кількох областях України тривала повітряна тривога.

Також ми повідомляли, що відразу кілька областей України сьогодні, 18 вересня, "почервоніли". Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару балістики.