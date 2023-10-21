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От дождей до потепления: погода в Харькове в эти выходные

21 октября 2023 07:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове и области на выходных 21-22 октября
Осенний Харьков. Иллюстративное фото: Василий Голосный / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В субботу ожидается дождь и переменная облачность, а воскресенье принесет солнечную погоду без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +20 градусов. В течение следующей недели будет немного теплее.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В Харьковской области суббота, 21 октября, приносит переменную облачность и дожди ночью и утром, а днем ожидается местами дождь. Ветер ночью будет проходить юго-западным направлением, а днем — северо-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, а днем поднимется от 15 до 20 градусов тепла.

В Харькове ночью и утром ожидаются дожди, днем прогнозируются без осадков. Температура в городе ночью составит 11-13 градусов тепла, а днем поднимется от 15 до 17 градусов воздуха.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоды в Харькове 22 октября

Воскресенье, 22 октября, в Харьковской области принесет переменную облачность и солнечную погоду без осадков. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а днем поднимется от 14 до 19 градусов.

В Харькове в воскресенье утром и вечером будет ясно, днем небо может временно затянуться облаками, но осадков не ожидается. Утром температура воздуха будет около +6 градусов, но в течение дня воздух прогреется до +13 градусов.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Со следующей недели в Харькове ожидается более теплая погода. В понедельник метеорологи прогнозируют около +19 градусов. Следует ожидать больше солнца и больше тепла, что сделает выходные и следующую неделю отличными для отдыха и прогулок на открытом воздухе.

Напомним, что синоптик Диденко рассказала о погоде на выходные — будет неожиданное тепло и внезапные ливни.

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