Прогноз погоди у Харкові та області на вихідних 21-22 жовтня

Осінній Харків. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook

У суботу очікуються дощі та мінлива хмарність, а неділя принесе сонячну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від +3 до +20 градусів. Впродовж наступного тижня очікується трохи тепліше.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Харківській області субота, 21 жовтня, принесе мінливу хмарність та дощі вночі та вранці, а вдень очікується місцями дощ. Вітер вночі буде проходити південно-західним напрямком, а вдень — північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, а вдень підніметься від 15 до 20 градусів тепла.

У Харкові в ніч та вранці також очікуються дощі, вдень прогнозуються без опадів. Температура в місті вночі становитиме 11-13 градусів тепла, а вдень підніметься від 15 до 17 градусів повітря.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харкові 22 жовтня

Неділя, 22 жовтня, в Харківській області приносимо мінливу хмарність та сонячну погоду без опадів. Вітер південно-східний із швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 3 до 8 градусів тепла, а вдень підніметься від 14 до 19 градусів.

У Харкові у неділю ранок та ввечері буде ясно, а вдень небо може тимчасово затягнутися хмарами, але опадів не очікується. Вранці температура повітря сягатиме близько +6 градусів, але протягом дня повітря прогріється до +13 градусів.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

З наступного тижня у Харкові очікується трохи тепліша погода. У понеділок метеорологи прогнозують близько +19 градусів. Слід очікувати більше сонця та більше тепла, що зробить вихідний і наступний тиждень відмінними для відпочинку та прогулянок на свіжому повітрі.

Нагадаємо, що синоптик Діденко розповіла про погоду на вихідні — буде неочікуване тепло та раптові зливи.

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