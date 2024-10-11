В Купянске коллаборантка выдавала паспорта РФ местным жителям

Судья на заседании. Иллюстративное фото: shutterstock

Во время оккупации российскими военными Купянска Харьковской области местная жительница перешла на сторону врага и получили "должность". Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, 10 октября.

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Детали дела

В ведомстве рассказали, что прокуроры доказали, что во время оккупации Купянска местная жительница решила построить полицейскую карьеру в незаконном правоохранительном органе РФ.

Она согласилась на предложение оккупантов и добровольно заняла должность "и.о. инспектора отделения общественной безопасности Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

Так, новоиспеченная "инспектор" в период с июля по сентябрь 2022 года занималась оформлением и выдачей российских паспортов местным жителям. За это она получала "зарплату" в размере 45 тысяч российских рублей.

Решение суда

Червонозаводской районный суд Харькова 8 октября 2024 года признал виновной 26-летнюю женщину в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

"Поскольку осужденная пока скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента ее фактического задержания. Пока она уклоняется от отбывания наказания, назначенного ей по приговору суда, сроки давности останавливаются", — пояснили в прокуратуре.

Напомним, на Закарпатье мужчина отказался от службы из-за "формального" осмотра ВВК и требовал "полноценного и тщательного осмотра". Мукачевский горрайонный суд вынес приговор военнообязанному.

Ранее мы писали, что в Полтавской области суд приговорил мужчину, который категорически отказался принять повестку и пройти мобилизацию.