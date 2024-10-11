У Куп'янську колаборантка видавала паспорти РФ місцевим жителям

Суддя під час засідання. Ілюстративне фото: shutterstock

Під час окупація російськими військовими Куп'янська Харківської області місцева жителька перейшла на бік ворога й отримала "посаду". Їй призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у четвер, 10 жовтня.

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Деталі справи

У відомстві розповіли, що прокурори довели, що під час окупації Куп’янська місцева мешканка вирішила побудувати кар’єру поліцейської в незаконному правоохоронному органі РФ.

Вона погодилась на пропозицію окупантів і добровільно обійняла посаду "в. о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області".

Так, новоспечена "інспекторка" у період з липня по вересень 2022 року займалась оформленням і видачею російських паспортів місцевим мешканцям. За це вона отримувала "зарплату" в розмірі 45 тисяч російських рублів.

Рішення суду

Червонозаводський районний суд Харкова 8 жовтня 2024 року визнав 26-річну жінку винною в колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 10 років з конфіскацією всього належного їй майна.

"Оскільки засуджена поки що переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття нею покарання почне обчислюватися з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від відбування покарання, призначеного їй за вироком суду, строки давності зупиняються", — пояснили у прокуратурі.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відмовився від служби через "формальний" огляд ВЛК і вимагав "повноцінного і ретельного огляду". Мукачівський міськрайонний суд виніс вирок військовозобов'язаному.

Раніше ми писали, що у Полтавській області суд виніс вирок чоловікові, який категорично відмовився прийняти повістку та пройти мобілізацію.