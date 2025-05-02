На Харьковщине к 15 годам заключения приговорили российских агентов, которые выдавали себя за волонтеров

Работники СБУ. Фото: Милитарный

Супруги агентов российского ГРУ под видом волонтеров шпионили на Харьковщине. Они приговорены к 15 годам заключения.

Об этом сообщает СБУ в пятницу, 2 мая.

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Детали дела

Среди осужденных — местная безработная и ее сожитель, которые передавали врагу координаты для ракетно-бомбовых ударов по Харьковщине. Чтобы замаскировать свою деятельность, супруги выдавали себя за волонтеров, которые занимаются бездомными животными.

Для убедительности "легенды" предатели обустроили в собственном дворе импровизированный приют. Чтобы скрыто собирать координаты для огневого поражения, они искали информацию для врага под видом поездок в поисках брошенных животных.

Дополнительную информацию предатели "втемную" выспрашивали у местных жителей, с которыми встречались во время "волонтерских" поездок.

Среди основных целей, которые интересовали врага, были запасные командные пункты и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые воины.

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную пару, задокументировала их преступления и задержала по месту жительства возле Харькова в феврале этого года.

По данным следствия, оккупанты дистанционно завербовали обоих предателей через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке нашего государства.

Напомним, недавно мы писали об арестованном СБУ судне теневого флота РФ. А также о мужчине, который бросил гранату в полицейских.