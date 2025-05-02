На Харківщині до 15 років ув'язнення засудили російських агентів, які видавали себе за волонтерів

Працівники СБУ. Фото: Мілітарний

Подружжя агентів російського ГРУ під виглядом волонтерів шпигувало на Харківщині. Їх засуджено до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє СБУ у п'ятницю, 2 травня.

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Деталі справи

Серед засуджених — місцева безробітна та її співмешканець, які передавали ворогу координати для ракетно-бомбових ударів по Харківщині. Щоб замаскувати свою діяльність, подружжя видавало себе за волонтерів, що опікуються безпритульними тваринами.

Для переконливості "легенди" зрадники облаштували на власному подвір’ї імпровізований притулок. Щоб приховано збирати координати для вогневого ураження, вони шукали інформацію для ворога під виглядом поїздок у пошуках покинутих тварин.

Додаткову інформацію зрадники "втемну" випитували у місцевих жителів, з якими зустрічалися під час "волонтерських" поїздок.

Серед основних цілей, які цікавили ворога, були запасні командні пункти та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені воїни.

Контррозвідка СБУ викрила агентурну пару, задокументувала їхні злочини і затримала за місцем проживання біля Харкова у лютому цього року.

За даними слідства, окупанти дистанційно завербували обох зрадників через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході нашої держави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заарештоване СБУ судно тіньового флоту РФ. А також про чоловіка, який кинув гранату в поліцейських.