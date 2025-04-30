В Харькове суд наказал мужчину за организацию выездов за границу

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Харькове в суде вынесли приговор мужчине, который за взятки обещал организовать для гражданина Украины и его матери беспрепятственный выезд за границу. Для этого он изготавливал поддельные медицинские справки и предлагал деньги пограничникам.

Об этом говорится в приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как установил суд, обвиняемый является 52-летним жителем Харьковщины. Он разработал незаконную схему для заработка средств. В частности, тот предлагал заинтересованным лицам "повлиять на решение врачей" и пограничной службы Украины. Так среди них оказался один из военнообязанных мужчин, который хотел незаконно пересечь границу.

Обвиняемый за 11 тысяч долларов США гарантировал подготовку медицинских документов, которые позволили бы матери гражданина выехать из страны для якобы лечения за рубежом. Во время личной встречи он также предоставил инструкции относительно действий на границе, заверив, что "все договорено" с пограничниками.

Следствие выяснило, что обвиняемый передал потерпевшему фальшивую медицинскую документацию, в частности справку с фиктивным диагнозом, заключение врачебно-консультативной комиссии и другие документы, которые якобы свидетельствовали о тяжелом состоянии здоровья матери. За свои услуги он получил на автозаправке в Харькове 11 тысяч долларов наличными.

В суде мужчина признал вину, раскаялся и объяснил, что пошел на преступление из-за материальных трудностей.

Судья обратил внимание, что обвиняемый не имеет судимостей, не состоит на учете у психиатра или нарколога, и имеет в целом положительную характеристику. Таким образом суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 433 211 гривен — эквивалент суммы полученной прибыли. Также суд отменил арест имущества и постановил вернуть залог.

Напомним, на Закарпатье судили мужчину, который продавал взрывчатку и боеприпасы. Также в Киеве будут судить инженера по технадзору, который не проследил за качеством проведенных ремонтных работ.