У Харкові суд покарав чоловіка за організацію виїздів за кордон

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Харкові в суді винесли вирок чоловіку, який за хабарі обіцяв організувати для громадянина України та його матері безперешкодний виїзд за кордон. Для цього він виготовляв підроблені медичні довідки та пропонував гроші прикордонникам.

Про це йдеться у вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як встановив суд, обвинувачений є 52-річним мешканцем Харківщини. Він розробив незаконну схему для заробітку коштів. Зокрема, той пропонував зацікавленим особам "вплинути на рішення лікарів" і прикордонної служби України. Так серед них опинився один з військовозобов'язаних чоловіків, який хотів незаконно перетнути кордон.

Обвинувачений за 11 тисяч доларів США гарантував підготовку медичних документів, які дозволили б матері громадянина виїхати з країни для нібито лікування за кордоном. Під час особистої зустрічі він також надав інструкції щодо дій на кордоні, запевнивши, що "все домовлено" з прикордонниками.

Слідство з'ясувало, що обвинувачений передав потерпілому фальшиву медичну документацію, зокрема довідку з фіктивним діагнозом, висновок лікарсько-консультативної комісії та інші документи, що нібито свідчили про тяжкий стан здоров’я матері. За свої послуги він отримав на автозаправці в Харкові 11 тисяч доларів готівкою.

У суді чоловік визнав провину, розкаявся та пояснив, що пішов на злочин через матеріальні труднощі.

Суддя звернув увагу, що обвинувачений не має судимостей, не перебуває на обліках у психіатра чи нарколога, та має загалом позитивну характеристику. Таким чином суд призначив йому покарання у вигляді штрафу у сумі 433 211 гривень — еквівалент суми отриманого прибутку. Також суд скасував арешт майна і постановив повернути заставу.

Нагадаємо, на Закарпатті судили чоловіка, який продавав вибухівку і боєприпаси. Також у Києві судитимуть інженера з технагляду, який не прослідкував за якістю проведениз ремонтних робіт.