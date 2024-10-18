Начальнику оккупационной полиции Харьковщины заочно оглашен приговор — решение суда

Коллаборанты в оккупированном Купянске на Харьковщине. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове к 12 годам заключения заочно приговорен "начальник оккупационной полиции Харьковщины". Установлено, что коллаборант угрожал местной жительнице оружием и отобрал у него автомобиль. Также продолжается судебное разбирательство дела о государственной измене приспешника оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 18 октября.

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Коллаборант получил 12 лет за издевательства над людьми на Харьковщине

По данным следствия, 27 июля 2022 года, "начальник оккупационной полиции" Купянска и двое российских военных приехали к дому 36-летней местной жительницы, у которой под угрозой применения оружия отобрали автомобиль.

"Будучи вооруженными, они начали угрожать женщине в присутствии ее пожилых родителей, требуя отдать внедорожник Toyota Land Cruiser. В случае неповиновения фигурант обещал забрать женщину для проведения "допроса", — рассказали в прокуратуре.

Захваченный транспорт так называемый "главный полицейский Харьковщины" использовал в личных целях: ездил в кафе и магазины на территории оккупированной Харьковщины, а также в российский город Белгород.

Колобранты и русские солдаты в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Приговор суда

Суд признал виновным 39-летнего мужчину в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Приговор вынесен Червонозаводским районным судом Харькова. Злоумышленник находится в международном розыске, поэтому срок отбытия им наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания.

Обвиняемый в государственной измене. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обвинения в государственной измене

Известно, что осужденный скрывается на территории РФ и сейчас занимает фейковую должность "заместителя главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности".

За занятие должности в оккупационной администрации фигуранту инкриминируется государственная измена, совершенная в условиях военного положения, а также коллаборационистская деятельность. Материалы уже направлены в суд, продолжается рассмотрение дела.

Напомним, в Одессе задержаны два российских агента, которые передавали оккупантам данные о переправке на линию фронта тяжелого вооружения и боеприпасов. Шпионы обходили город и скрыто фиксировали узловые железнодорожные станции, обнаруживая, где и как происходит поставка оружия Силам обороны.

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