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Відібрав авто під прицілом — судили начальника окупаційної поліції Харківщини

18 жовтня 2024 16:24
Галина Шподарева - редактор
Начальнику окупаційної поліції Харківщини заочно оголошено вирок — рішення суду
Колаборанти в окупованому Куп'янську на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура
Галина Шподарева - редактор

У Харкові до 12 років увʼязнення заочно засуджено "начальника окупаційної поліції Харківщини". Встановлено, що колаборант погрожував місцевій жительці зброєю та відібрав в неї автівку. Також триває судовий розгляд справи щодо державної зради поплічника окупантів. 

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 18 жовтня.

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Начальника окупаційної поліції Харківщини
Начальника окупаційної поліції Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура

Колаборант отримав 12 років за тортури цивільних на Харківщині

За даними слідства, 27 липня 2022 року, "начальник окупаційної поліції" Куп'янська та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої жительки, в якої під загрозою застосування зброї відібрали автомобіль.

"Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик Toyota Land Cruiser. У разі непокори фігурант обіцяв забрати жінку для проведення "допроса", — розповіли в прокуратурі. 

Захоплений транспорт так званий "головний поліцейський Харківщини" використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів на території окупованої Харківщини, а також до російського міста Бєлгород. 

Колаборанти та російські солдати на Харківщині
Колаборанти та російські солдати на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок суду

Суд визнав винним 39-річного чоловіка в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Вирок винесено Червонозаводським районним судом Харкова. Зловмисник перебуває у міжнародному розшуку, тому строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. 

Обвинувачений в державній зраді
Обвинувачений в державній зраді. Фото: Харківська обласна прокуратура

Звинувачення в державній зраді

Відомо, що засуджений переховується на території рф та наразі обіймає фейкову посаду "заместителя главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности".

За зайняття посади в окупаційній адміністрації фігуранту інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також колабораційну діяльність. Матеріали вже скеровано до суду, триває розгляд справи.

Нагадаємо, в Одесі затримали двох російських агентів, які передавали окупантам дані про переправлення на лінію фронту важкого озброєння та боєприпасів. Шпигуни обходили місто й приховано фіксували вузлові залізничні станції, виявляючи, де і як відбувається постачання зброї Силам оборони. 

Також Новини.LIVE писали, що житель Олександрії у Кіровоградській області виправдовував збройну агресію Росії та передавав ворогу дані про переміщення української військової техніки. Злочинця притягнули до кримінальної відповідальності.

суд Харків окупанти Колаборант судові рішення держзрада

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