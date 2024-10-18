Начальнику окупаційної поліції Харківщини заочно оголошено вирок — рішення суду

Колаборанти в окупованому Куп'янську на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові до 12 років увʼязнення заочно засуджено "начальника окупаційної поліції Харківщини". Встановлено, що колаборант погрожував місцевій жительці зброєю та відібрав в неї автівку. Також триває судовий розгляд справи щодо державної зради поплічника окупантів.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 18 жовтня.

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За даними слідства, 27 липня 2022 року, "начальник окупаційної поліції" Куп'янська та двоє російських військових приїхали до будинку 36-річної місцевої жительки, в якої під загрозою застосування зброї відібрали автомобіль.

"Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик Toyota Land Cruiser. У разі непокори фігурант обіцяв забрати жінку для проведення "допроса", — розповіли в прокуратурі.

Захоплений транспорт так званий "головний поліцейський Харківщини" використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів на території окупованої Харківщини, а також до російського міста Бєлгород.

Колаборанти та російські солдати на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок суду

Суд визнав винним 39-річного чоловіка в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Вирок винесено Червонозаводським районним судом Харкова. Зловмисник перебуває у міжнародному розшуку, тому строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.

Обвинувачений в державній зраді. Фото: Харківська обласна прокуратура

Звинувачення в державній зраді

Відомо, що засуджений переховується на території рф та наразі обіймає фейкову посаду "заместителя главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности".

За зайняття посади в окупаційній адміністрації фігуранту інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також колабораційну діяльність. Матеріали вже скеровано до суду, триває розгляд справи.

Нагадаємо, в Одесі затримали двох російських агентів, які передавали окупантам дані про переправлення на лінію фронту важкого озброєння та боєприпасів. Шпигуни обходили місто й приховано фіксували вузлові залізничні станції, виявляючи, де і як відбувається постачання зброї Силам оборони.

Також Новини.LIVE писали, що житель Олександрії у Кіровоградській області виправдовував збройну агресію Росії та передавав ворогу дані про переміщення української військової техніки. Злочинця притягнули до кримінальної відповідальності.