Графики отключения света в Харькове и Харьковской области на сегодня, 25 июля

Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: dtek.com

Графики отключения электроэнергии, в четверг, 25 июля, в Харькове и Харьковской области так же, как и по всей территории Украины, будут действовать только с 16:00 до 22:00. В остальные часы отключать свет не планируют.

Об этом в среду, 24 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 25 июля

"Завтра, 25 июля, меры ограничения не будут применяться до 16:00. С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.

По информации ДТЭК, причиной менее продолжительных отключений является уменьшение дефицита в энергосистеме.

Скриншот сообщения ДТЭК

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 20 по 26 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал слухи касательно поставок Украиной электроэнергии за границу. По его словам, физические перетоки электроэнергии из Украины в другие страны являются не коммерческим экспортом, а транзитом в рамках европейской энергосистемы.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему свет отключают даже ночью. Энергетики отметили, что дефицит в энергосистеме круглосуточный. К тому же в ночное время суток гидроэлектростанции закачивают воду, а солнечные электростанции не работают.