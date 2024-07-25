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Отключения света будут менее длительными — какие ограничения будут действовать в Харькове сегодня

25 июля 2024 00:49
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Харькове и Харьковской области на сегодня, 25 июля
Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: dtek.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения электроэнергии, в четверг, 25 июля, в Харькове и Харьковской области так же, как и по всей территории Украины, будут действовать только с 16:00 до 22:00. В остальные часы отключать свет не планируют.

Об этом в среду, 24 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 25 июля

"Завтра, 25 июля, меры ограничения не будут применяться до 16:00. С 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.

По информации ДТЭК, причиной менее продолжительных отключений является уменьшение дефицита в энергосистеме.

В четверг, 25 июля, свет в Украине будет отключать только с 16:00 до 22:00
Скриншот сообщения ДТЭК

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 20 по 26 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля
Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал слухи касательно поставок Украиной электроэнергии за границу. По его словам, физические перетоки электроэнергии из Украины в другие страны являются не коммерческим экспортом, а транзитом в рамках европейской энергосистемы.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему свет отключают даже ночью. Энергетики отметили, что дефицит в энергосистеме круглосуточный. К тому же в ночное время суток гидроэлектростанции закачивают воду, а солнечные электростанции не работают.

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