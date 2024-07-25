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Відключення світла будуть менш тривалими — які обмеження діятимуть у Харкові сьогодні

25 липня 2024 00:49
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Харкові та Харківській області на сьогодні, 25 липня
Енергетик лагодить електромережу. Фото ілюстративне: dtek.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення електроенергії, у четвер, 25 липня, у Харкові й Харківській області так само, як і по всій території України, діятимуть лише з 16:00 до 22:00. В інші години відключати світло не планують.

Про це в середу, 24 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла в Харкові 25 липня

"Завтра, 25 липня, заходи обмеження не застосовуватимуть до 16:00. З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

За інформацією ДТЕК, причиною менш тривалих відключень є зменшення дефіциту в енергосистемі.

У четвер, 25 липня, світло в Україні відключатимуть лише з 16:00 до 22:00
Скриншот повідомлення ДТЕК

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 20 по 26 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Як відключатимуть світло в Харкові та Харківській області з 20 по 26 липня
Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 20 по 26 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прокоментував чутки щодо постачання Україною електроенергії за кордон. За його словами, фізичні перетоки електроенергії з України до інших країн є не комерційним експортом, а транзитом у межах європейської енергосистеми.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому світло відключають навіть уночі. Енергетики зазначили, що дефіцит в енергосистемі є цілодобовим. До того ж у нічний час доби гідроелектростанції закачують воду, а сонячні електростанції не працюють.

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