Графіки відключення світла у Харкові та Харківській області на сьогодні, 25 липня

Відключення світла будуть менш тривалими — які обмеження діятимуть у Харкові сьогодні
Графіки відключення електроенергії, у четвер, 25 липня, у Харкові й Харківській області так само, як і по всій території України, діятимуть лише з 16:00 до 22:00. В інші години відключати світло не планують.
Про це в середу, 24 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".
Коли не буде світла в Харкові 25 липня
"Завтра, 25 липня, заходи обмеження не застосовуватимуть до 16:00. З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.
За інформацією ДТЕК, причиною менш тривалих відключень є зменшення дефіциту в енергосистемі.
Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 20 по 26 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.
Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".
Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прокоментував чутки щодо постачання Україною електроенергії за кордон. За його словами, фізичні перетоки електроенергії з України до інших країн є не комерційним експортом, а транзитом у межах європейської енергосистеми.
Раніше у ДТЕК пояснили, чому світло відключають навіть уночі. Енергетики зазначили, що дефіцит в енергосистемі є цілодобовим. До того ж у нічний час доби гідроелектростанції закачують воду, а сонячні електростанції не працюють.
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