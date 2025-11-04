Отключение света в Харьковской области 5 ноября - какие графики

Отключение света на Харьковщине — графики на завтра
Завтра в среду, 5 ноября, в Харьковской области снова будут действовать графики почасовых отключений света. Их применят с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы.
Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".
Отключение света в Харьковской области 5 ноября
"С 07:00 до 16:00 будет применяться 1 очередь отключений, с 16:00 до 19:00 — 2 очереди, с 19:00 до 21:00 — 1,5 очереди", — говорится в сообщении.
Таким образом, отключения будут действовать завтра по следующим графикам:
- 1.1 очередь — света не будет с 16:00 до 19:00;
- 1.2 очередь — света не будет с 16:00 до 19:00
- 2.1 очередь — света не будет с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00;
- 2.2 очередь — света не будет с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00;
- 3.1 очередь — света не будет с 19:00 до 21:00;
- 3.2 очередь — отключений не будет;
- 4.1 очередь — света не будет с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00;
- 4.2 очередь — света не будет с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00;
- 5.1, 5.2 очереди — отключений не будет;
- 6.1 очередь — света не будет с 12:00 до 16:00;
- 6.2 очередь — света не будет с 12:00 до 16:00.
Узнать свою очередь можно по этой ссылке.
Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 07:00 до 22:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
