Отключение света в Харьковской области 5 ноября - какие графики

Завтра в среду, 5 ноября, в Харьковской области снова будут действовать графики почасовых отключений света. Их применят с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы.

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".

Отключение света в Харьковской области 5 ноября

"С 07:00 до 16:00 будет применяться 1 очередь отключений, с 16:00 до 19:00 — 2 очереди, с 19:00 до 21:00 — 1,5 очереди", — говорится в сообщении.

Таким образом, отключения будут действовать завтра по следующим графикам:

1.1 очередь — света не будет с 16:00 до 19:00;

1.2 очередь — света не будет с 16:00 до 19:00

2.1 очередь — света не будет с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00;

2.2 очередь — света не будет с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00;

3.1 очередь — света не будет с 19:00 до 21:00;

3.2 очередь — отключений не будет;

4.1 очередь — света не будет с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00;

4.2 очередь — света не будет с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00;

5.1, 5.2 очереди — отключений не будет;

6.1 очередь — света не будет с 12:00 до 16:00;

6.2 очередь — света не будет с 12:00 до 16:00.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 07:00 до 22:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Графики отключений света на Харьковщине 5 ноября. Фото: скриншот из Telegram

