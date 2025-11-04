Відключення світла у Харківській області 5 листопада - які графіки

Відключення світла на Харківщині — графіки на завтра
Завтра у середу, 5 листопада, у Харківській області знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Їх застосують з метою забезпечення стабільної роботи обʼєднаної енергосистеми.
Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".
Відключення світла в Харківській області 5 листопада
"З 07:00 до 16:00 застосовуватиметься 1 черга відключень, з 16:00 до 19:00 — 2 черги, з 19:00 до 21:00 — 1,5 черги", — йдеться у повідомленні.
Таким чином, відключення діятимуть завтра за такими графіками:
- 1.1 черга — світла не буде з 16:00 до 19:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 16:00 до 19:00
- 2.1 черга — світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00;
- 3.1 черга — світла не буде з 19:00 до 21:00;
- 3.2 черга — вимкнень не буде;
- 4.1 черга — світла не буде з 09:00 до 12:00 та з 19:00 до 21:00;
- 4.2 черга — світла не буде з 09:00 до 12:00 та з 19:00 до 21:00;
- 5.1, 5.2 черги — вимкнень не буде;
- 6.1 черга — світла не буде з 12:00 до 16:00;
- 6.2 черга — світла не буде з 12:00 до 16:00.
Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.
Також у "Харківобленерго" додали, що з 07:00 до 22:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, що в Одесі 5 листопада теж будуть відключення світла. Які графіки дали на завтра — читайте за посиланням.
Також ми писали, завтра в окремих регіонах України також буде відсутня електроенергія. В "Укренерго" вже оприлюднили графіки.
Читайте Новини.LIVE!