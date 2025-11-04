Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Відключення світла на Харківщині — графіки на завтра

Відключення світла на Харківщині — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 23:40
Оновлено: 00:11
Відключення світла у Харківській області 5 листопада - які графіки
Вулиця вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра у середу, 5 листопада, у Харківській області знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Їх застосують з метою забезпечення стабільної роботи обʼєднаної енергосистеми.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго". 

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Харківській області 5 листопада

"З 07:00 до 16:00 застосовуватиметься 1 черга відключень, з 16:00 до 19:00 — 2 черги, з 19:00 до 21:00 — 1,5 черги", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, відключення діятимуть завтра за такими графіками:

  • 1.1 черга — світла не буде з 16:00 до 19:00;
  • 1.2 черга — світла не буде з 16:00 до 19:00
  • 2.1 черга — світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00;
  • 2.2 черга — світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00;
  • 3.1 черга — світла не буде з 19:00 до 21:00;
  • 3.2 черга — вимкнень не буде;
  • 4.1 черга — світла не буде з 09:00 до 12:00 та з 19:00 до 21:00;
  • 4.2 черга — світла не буде з 09:00 до 12:00 та з 19:00 до 21:00;
  • 5.1, 5.2 черги — вимкнень не буде;
  • 6.1 черга — світла не буде з 12:00 до 16:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 12:00 до 16:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 07:00 до 22:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла у Харківській області 5 листопада - які графіки
Графіки відключень світла на Харківщині 5 листопада. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в Одесі 5 листопада теж будуть відключення світла. Які графіки дали на завтра — читайте за посиланням.

Також ми писали, завтра в окремих регіонах України також буде відсутня електроенергія. В "Укренерго" вже оприлюднили графіки.

електроенергія Харківська область сфера енергетики відключення світла блекаут графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації