Відключення світла у Харківській області 5 листопада - які графіки

Вулиця вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра у середу, 5 листопада, у Харківській області знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Їх застосують з метою забезпечення стабільної роботи обʼєднаної енергосистеми.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Реклама

Читайте також:

Відключення світла в Харківській області 5 листопада

"З 07:00 до 16:00 застосовуватиметься 1 черга відключень, з 16:00 до 19:00 — 2 черги, з 19:00 до 21:00 — 1,5 черги", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, відключення діятимуть завтра за такими графіками:

1.1 черга — світла не буде з 16:00 до 19:00;

1.2 черга — світла не буде з 16:00 до 19:00

2.1 черга — світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00;

2.2 черга — світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00;

3.1 черга — світла не буде з 19:00 до 21:00;

3.2 черга — вимкнень не буде;

4.1 черга — світла не буде з 09:00 до 12:00 та з 19:00 до 21:00;

4.2 черга — світла не буде з 09:00 до 12:00 та з 19:00 до 21:00;

5.1, 5.2 черги — вимкнень не буде;

6.1 черга — світла не буде з 12:00 до 16:00;

6.2 черга — світла не буде з 12:00 до 16:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 07:00 до 22:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Графіки відключень світла на Харківщині 5 листопада. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в Одесі 5 листопада теж будуть відключення світла. Які графіки дали на завтра — читайте за посиланням.

Також ми писали, завтра в окремих регіонах України також буде відсутня електроенергія. В "Укренерго" вже оприлюднили графіки.