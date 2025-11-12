Видео
Видео

Главная Харьков Отключения света на Харьковщине — какие графики на завтра

Отключения света на Харьковщине — какие графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 23:48
обновлено: 23:48
Отключение света в Харьковской области 13 ноября - какие графики
Девушка с лампой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

Завтра в четверг, 13 ноября, в Харьковской области снова будут действовать графики почасовых отключений света. Они будут применены по причине сложной ситуации в энергосистеме из-за обстрелов РФ. 

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".

Читайте также:

Отключение света в Харьковской области 13 ноября

"С 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). Будут применяться от 2 до 4 очередей отключений одновременно", — говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подочереди и в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:

  • 1.1 очередь — света не будет с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 13:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 1.2 очередь — света не будет с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 13:00 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
  • 2.1 очередь — света не будет с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 09:30 и с 13:00 до 16:30;
  • 2.2 очередь — света не будет с 02:30 до 06:00, с 08:00 до 09:30 и с 13:00 до 16:30;
  • 3.1 очередь — света не будет с 06:00 до 08:00, с 08:00 до 09:30 и с 13:00 до 16:30;
  • 3.2 очередь — света не будет с 06:00 до 08:00 и с 09:30 до 20:00;
  • 4.1 очередь — света не будет с 06:00 до 08:00 и с 09:30 до 20:00;
  • 4.2 очередь — света не будет с 06:00 до 08:00 и с 09:30 до 20:00;
  • 5.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00 и с 16:30 до 23:00;
  • 5.2 очереди — света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:00 и с 16:30 до 23:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 00:00 до 02:30, с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 00:00 до 02:30, с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:00;

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Відключення світла у Харківській області 13 листопада - які графіки
Графики отключений света на Харьковщине 13 ноября. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в Одессе 13 ноября тоже будут отключения света. Какие графики дали на завтра — читайте по ссылке.

Также мы писали, что надо сделать перед тем, как отключат свет.

электроэнергия Харьковская область сфера энергетики отключения света блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
