Графики отключения света в Харькове на сегодня - прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Отключение света в Харькове — будут ли сегодня отключать электричество в регионе
Графики отключений света в Харькове в пятницу, 24 августа, не будут применяться. Свет в городе будет на протяжении всех суток.
Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго" .
Прогноз об отключениях света в Харькове на 24 августа
Энергетики отметили, что меры ограничения потребления на субботу, 24 августа, не прогнозируются ни в одной из областей Украины. Харьковская также не исключение.
В случае изменения ситуации о применении отключений сообщат дополнительно.
В то же время отмена ограничений не означает полной налаживания ситуации с электроснабжением. Граждан призывают потреблять энергию бережливо на протяжении всех суток. Если возникнет дефицит в энергосистеме, отключения будут действовать снова.
Ситуация по электроснабжению в Харьковской области и Украине
Напомним, в четверг, 22 августа, в Харьковской области без света осталось около 40 тысяч потребителей. Причиной обесточивания стали боевые действия
Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что осенью в Украине снова будут действовать почасовые графики отключения света. По его мнению, этого не удастся избежать, потому что после начала отопительного сезона потребление вырастет по меньшей мере на треть.
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