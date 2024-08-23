Сейчас в Харькове насчитывается более 50 тысяч школьников и 1 сентября некоторые из них пойдут в подземные школы

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковская ОВА

Сейчас в Харькове насчитывается более 50 тысяч школьников, но в условиях постоянных обстрелов российскими оккупантами учебный процесс очень усложнен. До границы с Россией не так уж далеко, поэтому для защиты от ракетных ударов в городе вынуждены строить подземные школы.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новинам.LIVE заявил городской голова Игорь Терехов.

Читайте также:

Как строят подземные школы и сколько детей в них пойдет

По словам мэра Харькова, город за свой счет сейчас строит специальные подземные школы. Также для обучения школьников уже оборудованы шесть станций харьковского метрополитена.

"Строительство подземных школ очень дорого обходится городскому бюджету, но мы должны их строить для безопасности наших детей. Такие школы обеспечивают учебный процесс в полном объеме", — отметил мэр Харькова.

Терехов говорит, что 1 сентября в харьковские школы, включая подземные, пойдут первоклассники. Их в городе насчитывается сейчас 5 тысяч.