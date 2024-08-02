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Отключение света в Харькове — будут ли ограничивать потребление электричества сегодня

2 августа 2024 00:49
Анатолий Слюсарь - Редактор
Будут ли почасовые графики в Харькове действовать сегодня, 2 августа — прогноз Укрэнерго
Энергетик ДТЭК. Фото: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключений света в Харькове сегодня, 2 августа, не будут действовать. Применять отключения в течение суток не планируют.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз об отключениях света в Харькове 2 августа

"2 августа отключения не применяются. При изменении ситуации — о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", — говорится в сообщении энергокомпании.

Почему не будут отключать свет 2 августа и как не допустить возврата ограничений

Причиной отмены ограничений является снижение потребления из-за похолодания и возвращения двух блоков АЭС.

Чтобы избежать усиления ограничений, следует экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, с июня украинцы больше платят за электроэнергию. Тариф для населения повысили с 2,64 до 4,32 грн/кВт-ч.

Также мы сообщали, что в Закарпатье запустили первую ветряную мельницу. Такая станция может обеспечить электроэнергией до трех тысяч домохозяйств.

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